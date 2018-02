Levi Strauss ingaggia i robot per i suoi jeans

(Teleborsa) - Levi Strauss impiegherà robot per le fasi finali di rifinitura dei sui jeans. Un paio di jeans Levi's con quei piccoli strappetti ad hoc o la scoloritura intenzionale di tendenza del tessuto denim sarà più economica grazie all'impiego di macchine laser al posto degli operai.



Lo ha annunciato l'azienda, sottolineando che la rivoluzione dei robot scatterà nel 2020. A monte della decisione c'è la necessità di ridurre costi, tempi e composti chimici impiegati nella rifinitura dei jeans, grazie appunto all'impiego di macchine, che va anche a vantaggio degli operai, i quali non saranno più esposti ad agenti tossici e dannosi per la salute.



Sotto il profilo strettamente operativo, i laser permettono una forte riduzione dei tempi e consentono di assottigliare lo spessore e scolorire il tessuto in soli 90 secondi, contor un tempo previsto di 6-8 minuti impiegato dall'operaio. Anche le sostanze chimiche impiegate saranno ridotte a poche decine dagli oltre 1000 agebnti attualmente impiegati. Infine, la riduzione dei costi che ne conseguirà andrà a vantaggio delle vendite, che lo scorso anno sono aumentate dell'8%, e della redditività.



La Levi Strauss ha comunque tenuto a precisare che per ora non si prevede alcuna riduzione del personale, che verrà riconvertito su altre funzioni e settori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA