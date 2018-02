Lusso ben comprato. Moncler in vetta al settore

(Teleborsa) - Ben comprato il comparto del lusso, a Piazza Affari, che si allinea al buon andamento degli altri settori, in un clima di generale ottimismo.



Tra i player del settore, tonica Moncler , che guadagna oltre due punti percentuali collocandosi in vetta ai rialzi. Fanno bene anche Salvatore Ferragamo e Luxottica entrambi in salita di circa l'1%.



Si muove sulla parità, invece, Yoox che gravita sui valori dell'OPA lanciata da Richemont.

