Lusso, bilancio positivo per Yoox e Ferragamo

(Teleborsa) - Bilancio complessivamente positivo per i titoli del lusso quotati a Piazza Affari, in particolare per Yoox che balza del 2,38% e Ferragamo che sale dell'1,59%.



In rialzo anche Brunello Cucinelli +1,36%, Safilo +1,19% e Aeffe +0,41%. Piatta invece Luxottica mentre Moncler cede lo 0,47%.



Fuori dal paniere principale, Tod's mostra un guadagno frazionale (+0,42%) dopo che gli analisti di UBS hanno confermato il giudizio "sell" con target price rivisto al rialzo a 48 euro. GiĆ¹, invece, Damiani con una flessione di oltre il 2%.

