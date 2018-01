Lusso sotto i riflettori a Milano dopo conti LVMH

(Teleborsa) - Giornata nel complesso buona per il settore del lusso, anche se il settore mitiga la performance più brillante evidenziata in mattinata, in scia ai solidi risultati della francese LVMH.



Fra i migliori resta Moncler con un rialzo dell'1,19%, mentre rallenta Ferragamo che ora mostra un progresso frazionale dello 0,26%. Fuori dal paniere principale brillanti Geox (+1,71%) e Brunello Cucinelli (9+1,11%), mentre Yoox viaggia in controtendenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA