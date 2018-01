Luxottica, fatturato in crescita nel 2017. Confermati gli obiettivi

(Teleborsa) - Fatturato in aumento nel 2017 per Luxottica . Il Gruppo che si occupa del design, produzione e distribuzione di occhiali di fascia

alta, di lusso e sportivi ha chiuso l'anno con un giro d'affari pari a 9.157 milioni di euro, in crescita del 2,2% a cambi costanti (+0,8% a cambi correnti).



Bene il quarto trimestre del 2017 con un fatturato in crescita del 4,3% a cambi costanti (-2,3% a cambi correnti per la forte rivalutazione dell'Euro nei confronti delle principali valute), evidenziando un'accelerazione delle vendite in entrambe le divisioni e la performance positiva di Europa, Nord America, Australia e Brasile.

Gli ultimi tre mesi del 2017 sono stati i migliori dell'anno per il business wholesale, le vendite omogenee del retail, Sunglass Hut nelle principali geografie e l'e-commerce.



Confermato l'outlook per il 2018: l'utile netto adjusted è atteso in forte crescita.



"Il Gruppo guarda con fiducia alla crescita dei prossimi dodici mesi", commenta il Presidente Esecutivo Leonardo Del Vecchio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA