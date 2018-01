Made in Italy e molti prodotti DOP bocciati dall'etichetta semaforo

(Teleborsa) - L'etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in Europa penalizza l'Italia più che altri paesi, bocciando quasi l'85% in valore del Made in Italy a denominazione di origine (Dop).



La denuncia arriva dal presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo all'incontro "L'etichetta alimentare corretta che informa senza fuorviare".



Coldiretti si è unita ad una battaglia contro i sistemi di etichettatura a semaforo, che si è estesa a tutta l'Unione con una alleanza europea di cui fanno parte un gruppo di deputati europei e sostenuta anche dal Copa-Cogeca (l'Organizzazione degli agricoltori e delle cooperative agroalimentari europee), dall'associazione dei produttori di zucchero europei (CEFS) e dall'Associazione Europea dei prodotti lattiero caseari (EDA).



Per l'Italia ad essere bocciati dal semaforo rosso inglese ci sono tra gli altri le prime tre specialità DOP Made in Italy più vendute in Italia e all'estero come il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano ed il prosciutto di Parma, ma si arriva addirittura a colpire anche l'extravergine di oliva, considerato il simbolo della dieta mediterranea.



"L'Unione Europea deve intervenire per impedire un sistema di etichettatura, fuorviante discriminatorio ed incompleto che finisce per escludere paradossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta", ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo, nel denunciare "le distorsioni provocate dal sistema di informazione visiva che fino a ora è stato adottato con formule diverse in Gran Bretagna e Francia".





© RIPRODUZIONE RISERVATA