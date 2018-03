Maltempo, RFI: domani 2 marzo circolazione ferroviaria verso la normalitÃ 

(Teleborsa) - Ulteriore miglioramento della circolazione ferroviaria da domani 2 marzo, dopo che il maltempo continua implacabile a sferzare l'Italia.



Alla luce del bollettino meteo diffuso dalla Protezione Civile, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) fa sapere sarà garantito il 100% dell'offerta dei treni alta velocità prevista dall'orario ufficiale delle imprese ferroviarie e l'intera offerta del trasporto regionale in gran parte delle regioni. Precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio sono previste nel basso Piemonte, in Liguria, Emilia Romagna e Veneto: in tali regioni circolerà pertanto circa l'80% dei treni.



La riduzione - spiega RFI - è necessaria per garantire una migliore regolarità del servizio ferroviario.



Anche nella giornata di oggi 1° marzo, la circolazione è proseguita secondo il programma definito, in alcune regioni hanno circolato più treni rispetto alle previsioni. In Toscana, sulla Firenze – Prato e sulla Firenze – Empoli, si sono registrati ritardi a causa di formazione di ghiaccio sulla linea elettrica di alimentazione dei treni.



RFI continuerà a dare aggiornamenti sulla situazione in atto e sulle misure previste.





























