Mango e Avocado non solo nel paniere ISTAT: boom di produzione Made in Italy

(Teleborsa) - L'ingresso di alcuni frutti esotici nel nuovo paniere dei prezzi ISTAT non è solo il risultato di una nuova tendenza dei consumatori.



Con i cambiamenti climatici sono infatti arrivate anche le coltivazioni di mango e avocado Made in Italy insieme a tante altre produzioni esotiche di largo consumo come le banane, sottolinea Coldiretti, secondo la quale il surriscaldamento sta portando ad un significativo spostamento della zona di coltivazione tradizionale di alcune colture.



Oggi in Sicilia ci sono cento ettari coltivati ad avocado, decine a mango nelle campagne tra Messina, l'Etna e Acireale e in Calabria stanno nascendo decine di impianti di altri frutti tropicali. I risultati qualitativi sono straordinari per gli esotici a chilometri zero che vedono impegnati nella coltivazione molti giovani agricoltori.



L'88% degli italiani quando acquistano frutta al mercato ritingono infatti che sia importante l'origine nazionale secondo una indagine Coldiretti/Ixe'. Una scelta motivata dal maggiore grado freschezza ma anche dal fatto che l'Italia è al vertice della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari (0,5%), quota inferiore di 3,2 volte alla media dell'Unione Europea (1,7%) e ben 12 volte a quella dei Paesi extracomunitari (5,6%).



Il cambiamento del paniere prende atto della svolta salutista degli italiani con il boom nei consumi di ortofrutta che nel 2017 hanno raggiunto il massimo del secolo con circa 8,5 miliardi di chili con al primo pasto le mele seguite dalle arance.





© RIPRODUZIONE RISERVATA