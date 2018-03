Mantenere l'auto in Italia? Costa in media oltre 1.500 euro l'anno

(Teleborsa) - Per mantenere l'automobile in Italia si spendono in media 1.515 euro ogni anno. La Campania è la regione dove i costi sono più alti ( 2.156 euro) mentre è in Friuli Venezia Giulia dove si registra la spesa minore (1.117 euro).



A incidere maggiormente sul costo fisso annuo per l'auto è la spesa per il carburante (53% in media), seguita da quella per l'assicurazione auto (24,8%), a da bollo e revisione (11,3%).



E' quanto emerge dall'ultimo osservatorio di SosTariffe.it secondo cui nonostante rappresenti circa il 24,8% della spesa totale annua per l'auto, l'assicurazione non è quella che ha più peso su questi costi fissi. Bollo auto - tra le tasse più odiate dagli italiani - e revisioni incidono poco sulle spese fisse: poco più dell'11%, con un costo medio di 171 euro.

