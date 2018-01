Mazzoncini, Ad FS: estremamente orgogliosi della stazione Napoli Afragola

(Teleborsa) - "Siamo estremamente orgogliosi della stazione di Afragola che dimostrerà le sue potenzialità prima di quanto vi aspettatiate". Lo ha detto l'Ad delle Fs, Renato Mazzoncini, parlando della nuova stazione ferroviaria per l'Alta Velocità in provincia di Napoli inaugurata il 6 giugno 2017 e aperta al traffico viaggiatori la successiva domenica 11.



La nuova stazione AV di Napoli Afragola, nota come "Porta del Sud", porterà notevoli riduzioni di tempo nei collegamenti con il meridione e, in particolare, con l'alta velocità verso la Calabria e Bari. Ad Afragola già fermano ogni giorno 2 coppie di Frecciargento Roma-Reggio Calabria che "saltano" Napoli Centrale rendendo più rapida la percorrenza. Il progetto è opera dell'architetta e designer irachena Zaha Hadid, morta prematuramente il 31 marzo 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA