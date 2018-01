Mediaset, de Puyfontaine: "positivo su possibile accordo contenzioso Premium"

(Teleborsa) - Tra Vivendi e Mediaset "ci sono discussioni in corso, io voglio essere positivo perché trovare un accordo sarebbe una cosa buona, quindi aspettiamo e vediamo".



Così il Chief Executive Officer della media company francese, Arnaud de Puyfontaine, in merito alle trattative tra i due gruppi per trovare un accordo sul contenzioso relativo a Premium.

