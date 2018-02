Mediobanca punta a Allianz Bank?Ora l'ipotesi piace al mercato

(Teleborsa) - Tornano gli acquisti su Mediobanca , ieri tra i pochi titoli in rosso del listino principale di Piazza Affari.



In questo momento le azioni di Piazzetta Cuccia guadagnano il 2% a 9,918 euro, mentre continuano a circolare i rumors di stampa relativi al presunto interesse della banca verso Allianz Bank, società del colosso assicurativo tedesco Allianz il cui acquisto potrebbe permettere a Mediobanca di rafforzare l'asset gathering.



Per il momento nessuna delle parti ha commentato le indiscrezioni.



Lo scorso 9 febbraio l'Istituto ha alzato il velo sui conti, rivelando una crescita degli utili e dei ricavi nel primo semestre fiscale.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 10 e successiva a 10,19. Supporto a 9,8.





© RIPRODUZIONE RISERVATA