Melrose alza l'offerta ostile su GKN

(Teleborsa) - Melrose Industries alza la posta su GKN .



L'investment company inglese specializzata in acquisizioni e rilancio delle aziende metterà sul piatto 430,1 pence per ogni titolo GKN, il 6,2% in più rispetto ai 405 pence offerti lo scorso 8 gennaio.



Secondo il nuovo accordo, gli azionisti GKN riceveranno 1,49 nuove azioni Melrose e 81 pence cash per ogni azione detenuta in portafoglio.



La scorsa settimana GKN, che fornisce componenti per il settore aerospaziale e automotive, aveva rigettato l'offerta ostile da 7,4 miliardi di sterline avanzata dalla controparte perché non congrua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA