Mercati proseguono la giornata senza slancio

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

STMicroelectronics

AMS

prevede ricavi da record per il un 2017

Credit Suisse

Banco BPM

Leonardo

Pirelli & C

A2A

Terna

Recordati

Luxottica

Safilo

Cattolica

(Teleborsa) - Dopo un avvio in lieve rialzo, Piazza Affari ritorna sui livelli della vigilia come le altre borse europee.La settimana per i mercati si apre dopo i nuovi record di Wall Street di venerdì scorso 26 gennaio. La borsa americana ha ignorato il PIL deludente, ma gli investitori rimangono concentrati sulla riunione dellache in settimana si prepara a svelare i tassi d'interesse., crescono i prezzi import in Germania, mentre i consumi e il commercio spagnoli si mostrano in salita nel mese di dicembre. In salita anche i prezzi alla produzione tricolore del mese di dicembre. Dagli States, tra i dati in agenda, i redditi e le spese personali del mese di dicembre, e l'Indice Fed di Dallas di gennaio.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%. In molti si chiedono cosa aspettarsi dal cambio tra la moneta unica e il biglietto verde dopo che la scorsa ottava ha aggiornato il cambio euro dollaro è arrivato a 1,25. Livelli che non si vedevano da tre anni a questa parte.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,26%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,54%.nulla di fatto perche passa di mano sulla parità.avanza dello 0,24%.non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Nessuno scossone per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia (+0,06%). Sulla stessa linea, resta piatto il(+0,03%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,22%) che beneficia delle stime del fatturato annunciate oggi 29 gennaio,) cheSotto i riflettori il comparto bancario dopo un report diche mostra luci e ombre del settore.(+1,40%) supportato dalle dichiarazioni di Giuseppe Castagna.Guadagni per(+1,31%) e(+1,30%)., invece, si abbattono su, che continua la seduta con -1,08%. A seguire(-0,82%)., che registra una flessione dello 0,61%.suoggi alla resa di conti., correGroup che balza di oltre l'8%. Il titolo beneficia di alcuni rumors di stampa sale dello 0,38%, dopo aver presentato il Piano Industriale al 2020.