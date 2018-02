Mitsubishi Motor alza la posta sugli utili grazie al boom di vendite in Cina

(Teleborsa) - Mitsubishi Motors più ottimista grazie alle robuste vendite in Cina e alla ripresa del mercato nipponico.



Il colosso giapponese delle auto ha alzato le stime sugli utili dell'intero esercizio che termina a marzo a 100 miliardi di yen - circa 900 milioni di dollari - rispetto alla precedente guidance che indicava 68 miliardi di yen.



L'aumento delle proiezioni è dovuto al boom di vendite in Cina (+51% nel trimestre novembre-dicembre), e alla ripresa del mercato giapponese, dove le vendite sono salite del 24% dopo una serie di trimestri in declino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA