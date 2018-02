Modelleria Brambilla nuove commesse da VW Mexico

(Teleborsa) - Modelleria Brambilla ha ricevuto nuovi ordini del valore complessivo di 2,65 milioni di euro da Volkswagen Mexico per la costruzione di attrezzature per la produzione di due motori 4 cilindri a benzina, con consegna prevista tra il primo e il secondo semestre 2018.



Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Modelleria Brambilla, ha dichiarato:



"Questi ordini confermano quanto sia strategico il Messico come mercato di sbocco dei nostri prodotti. Sono inoltre un segnale di rafforzamento del rapporto con lo stabilimento del Gruppo Volkswagen nel Paese, ottenuto anche grazie alla consolidata collaborazione con una Modelleria locale, che ci consente un'importante diversificazione in questo Paese dalle alte potenzialità di sviluppo" .



