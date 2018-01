Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,61%, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500 , che arriva a 2.723,99 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,13%); leggermente positivo lo S&P 100 (+0,46%).



In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti Finanziario (+0,94%), Materiali (+0,84%) e Industriale (+0,75%). Il settore Utilities , con il suo -0,87%, si attesta come peggiore del mercato.



Al top tra i giganti di Wall Street, General Electric (+2,09%), IBM (+2,00%), Dowdupont (+1,93%) e American Express (+1,64%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Intel , che ha terminato le contrattazioni a -1,83%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Micron Technology (+4,22%), Workday (+3,88%), Mylan (+2,71%) e Autodesk (+2,46%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Walgreens Boots Alliance , che ha archiviato la seduta a -5,18%.



Vola Regeneron Pharmaceuticals , con una marcata risalita del 2,92%.



Affonda Liberty Interactive , con un ribasso del 2,68%.



Crolla Incyte , con una flessione del 2,52%.

