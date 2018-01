MolMed: dal 15 gennaio farmaco Zalmoxis prescrivibile in Germania

(Teleborsa) - MolMed corre a Piazza Affari con un rialzo del 2,98%.



A dare una spinta la notizia che e Dompé farmaceutici licenziataria di Zalmoxis per l'Europa, ha depositato presso l'ente federale congiunto il dossier AMNOG relativo al prodotto.



A seguito di tale deposito e della contestuale pubblicazione del prezzo di vendita sul LauerTaxe, Zalmoxis, dal 15 gennaio è prescrivibile e rimborsabile in Germania al prezzo di vendita proposto di 163.900 euro a infusione (prezzo ex-factory al netto di IVA ).



"Zalmoxis - spiega una nota -è la prima terapia cellulare paziente-specifica di MolMed, basata sull'ingegnerizzazione del sistema immunitario, impiegata in associazione al trapianto aplo-identico di cellule staminali ematopoietiche in pazienti adulti affetti da leucemie e altri tumori del sangue ad alto rischio".



In base all'accordo di licenza e distribuzione per tutti i Paesi europei, MolMed manterrà la responsabilità di produrre e fornire Zalmoxis, mentre Dompé gestirà la promozione e la commercializzazione della terapia in Germania, riconoscendo a MolMed un prezzo di acquisto proporzionale al prezzo di rimborso del prodotto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA