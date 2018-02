MolMed: in Gazzetta Ufficiale la Determina AIFA su rimborsabilitÃ  Zalmoxis

(Teleborsa) - MolMed viaggia in buon rialzo a Piazza Affari mostrando un guadagni dell'1,11%.



Il Gruppo biotecnologico focalizzato su ricerca, sviluppo, produzione e validazione clinica di terapie innovative per la cura del cancro, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del 14 febbraio 2018 della Determina AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) avente a oggetto il regime di rimborsabilità e il prezzo del medicinale Zalmoxis, "indicato come trattamento aggiuntivo nel trapianto aploidentico di cellule staminali emopoietiche (HSCT) in pazienti adulti con neoplasie maligne ematologiche ad alto rischio", spiega l'azienda in una nota.



La Determinazione avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. e la fornitura di Zalmoxis, data la natura del prodotto, avverrà in regime ospedaliero.



Come già comunicato il 13 dicembre 2017, AIFA ha riconosciuto un prezzo di rimborso ex factory (IVA esclusa) per Zalmoxis pari a 149.000 euro a infusione, al lordo delle riduzioni di legge, concordando anche un rimborso flat per paziente e una clausola di salvaguardia sul fatturato dei primi 24 mesi.









© RIPRODUZIONE RISERVATA