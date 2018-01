Mondo TV si rafforza in Medio Oriente. Nuova licenza con Jeunesse TV

(Teleborsa) - Mondo TV ha sottoscritto una nuova licenza con Jeunesse TV, primario gruppo media francese, per la trasmissione di quattro serie

animante di Mondo TV, tra cui la prima stagione di Yahoo and Friends.



La licenza, spiega un comunicato, prevede la concessione dei diritti di trasmissione c.d. Free-to-air via satellite, cavo e IP senza esclusiva in Medio Oriente e Nord-Africa sul canale per ragazzi Gulli Arabi.







