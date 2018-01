MoneyGram-Ant Financial Service: questo matrimonio non s'ha da fare

(Teleborsa) - Non ci sarà alcun matrimonio tra MoneyGram e Ant Financial Service.



Ad accendere il semaforo rosso, secondo quanto riportato dalle due società che si occupano di trasferimento di denaro, sarebbe stato il Comitato sugli investimenti stranieri negli Stati Uniti (Committee on Foreign Investment in the US o CFIUS).



Il "no" del panel è stato immediatamente letto come l'ennesimo intento di frenare gli investimenti cinesi negli USA. Ant Financial Service, che opera attraverso Alipay, è infatti una divisione di Alibaba , il colosso cinese del commercio online fondato dal magnate Jack Ma.



La notizia non è piaciuta agli investitori: i titoli MoneyGram stanno infatti colando a picco nel pre-Borsa americano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA