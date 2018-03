Morelli: MPS Ã¨ uscita dalla chirurgia d'urgenza

(Teleborsa) - Ci vorrà tempo per tornare a camminare come le altre banche, ha detto l'amministratore delegato del Monte Paschi di Siena , Marco Morelli, intervenendo al congresso della Fabi. MPS "è uscita dalla chirurgia d'urgenza" e quindi "il percorso sarà lento e pensare di muoverci in modo spedito come le altre banche non è credibile". Il manager ci tiene però a rassicurare: "lavoriamo giorno e notte sul piano, c'è un percorso tracciato".



Nessuna aggregazione in vista. "E' un tema che al momento non è assolutamente sul mio tavolo", ha precisato l'amministratore delegato.

