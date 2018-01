Mutui, richieste di surroghe in calo nel 2017

(Teleborsa) - Non si è invertita neppure a dicembre la tendenza degli ultimi mesi che vede una flessione delle richieste di nuovi mutui e surroghe da parte delle famiglie italiane, che nell'ultimo mese dell'anno fanno segnare un -15,9%. E così il 2017 si chiude complessivamente con un -10,3%. Tale dinamica negativa, rilevata dal Sistema di Informazioni Creditizie gestito da CRIF, non deve però trarre in inganno in quanto è totalmente ascrivibile al rallentamento delle richieste di surroga e sostituzione rispetto all'anno precedente a seguito del progressivo ridimensionamento dei mutuatari per i quali l'operazione potrebbe risultare ancora conveniente.



La componente relativa alle nuove erogazioni, invece, ha supportato la ripresa del mercato immobiliare, che risulta essere solido e in crescita.



Altro dato positivo che emerge dal Barometro CRIF è quello relativo all'andamento dell'importo medio richiesto, che a dicembre ha segnato 127.505 Euro, con una crescita pari a +1,7% rispetto allo stesso mese del 2016 ma, soprattutto, ben +6.312 Euro da inizio anno.



"Il 2017 è stato un anno a doppia faccia per le richieste di mutui e surroghe da parte delle famiglie italiane: il rallentamento delle surroghe che aveva inciso notevolmente sulle performance degli ultimi anni ha infatti oscurato le buone performance dei nuovi mutui che stanno supportando la ripresa del mercato immobiliare – spiega Simone Capecchi, Executive Director di CRIF –. Per il 2018 ci attendiamo una ulteriore crescita delle richieste di nuovi mutui, ancora favorita dal mantenimento dei tassi di riferimento ai minimi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA