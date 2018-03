Nasce AIR ITALY: realizzata l'integrazione fra Meridiana e Air Italy

(Teleborsa) - E' ufficiale: nasce oggi 1° marzo 2018 AIR ITALY, grazie alla realizzazione del processo di integrazione delle attività operative di Air Italy e Meridiana fly, con la conseguente unificazione del personale e delle rispettive strutture organizzative.



Il primo volo intercontinentale della nuova AIR ITALY, codice IG3254, è decollato oggi alle 02.00 (ora italiana) dall'Aeroporto di Milano Malpensa diretto all'Aeroporto Internazionale Abeid Amani Karume dell'isola di Zanzibar, mentre il primo volo nazionale è stato l'IG1111, Olbia-Roma Fiumicino, che ha lasciato la Costa Smeralda alle ore 07.00.



L'integrazione delle strutture operative dei due vettori nella nuova AIR ITALY S.p.A. consentirà una migliore e più efficiente organizzazione dei servizi al cliente e del network di collegamenti offerti, incentrati su due basi principali, Olbia per i voli di corto raggio e Milano Malpensa per i voli internazionali e intercontinentali. Gli aeromobili B737 e B767 attualmente operativi resteranno in livrea Meridiana fino all'uscita dalla flotta, mentre dalla prossima primavera è previsto l'ingresso di 3 Boeing 737 MAX 8 e di 5 Airbus A330-200 in livrea AIR ITALY.



Verrà conservato lo storico codice "IG", che ha contraddistinto l'attività della compagnia sin dalla sua costituzione nel 1963, come Alisarda e trasportando da allora ad oggi oltre 100 milioni di passeggeri.

