Nomine Cdm, Mario Nava Presidente Consob e Angelo Buscema al vertice Corte dei Conti

(Teleborsa) - Mario NAVA è il nuovo Presidente CONSOB (Commissione nazionale per le società e la Borsa) in sostituzione di Giuseppe Vegas. Lo ha nominato il Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi su proposta del Premier Gentiloni, che, per quanto riguarda CONSOB, ha proceduto anche a designare Paolo Ciocca a Consigliere della Commissione.



La nomina di Nava, attuale responsabile della direzione generale Mercato interno e servizi della Commissione europea, dovrà comunque passare al vaglio delle Commissioni parlamentari per un parere, anche se non vincolante. Nella stessa seduta, il CdM ha pure nominato Angelo Buscema Presidente della Corte dei Conti.



Nella riunione a Palazzo Chigi (la numero 64 del 2017) si è proceduto poi alla nomina del dott. Stefano COMMINI, del generale di squadra aerea Enzo VECCIARELLI e del prof. Lorenzo SCHIANO di PEPE, a componenti del Collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e alle conferma del Prefetto Domenico Cuttaja a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

Inoltre, su proposta del Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina di Giovanni Nistri nuovo Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, in sostituzione di Tullio Del Sette, e del Generale Antonio Farina a Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.



Tra gli altri provvedimenti adottati, il Consiglio dei Ministri ha deliberato in via definitiva lo schema di Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 2018-2022.







