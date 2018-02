Notorious Pictures, frenano i ricavi nel 2017

(Teleborsa) - I ricavi preliminari del 2017 di Notorious Pictures sono pari a 18,2 milioni di euro, in flessione rispetto ai 23 milioni di euro del 2016 e rispetto ai 28,6 milioni di euro indicati nel Piano Industriale 2015-2017 comunicato al mercato in data 22 settembre 2016. L'andamento dei ricavi preliminari, specifica la società attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche attraverso tutti i canali di distribuzione, è in linea con il trend del mercato cinematografico verificatosi nel 2017 che ha visto un calo generalizzato dei box office.



Notorious Pictures ha poi risentito degli effetti straordinari che lo scandalo Weinstein ha determinato con il rinvio dell'uscita di due importanti film già programmati per il quarto trimestre 2017 da Piano Industriale. Inoltre è stata posticipata al 2018 anche la formalizzazione di nuovi contratti per la produzione esecutiva con conseguenti effetti sulla linea corrispondente dei ricavi.



L'EBITDA preliminare è pari a 6,1 milioni, leggermente in diminuzione rispetto ai 6,6 milioni al 31 dicembre 2016 (Euro 14,5 milioni per l'intero 2017 come stimato nel Piano Industriale 2015-2017). La marginalità è pertanto migliorata in termini relativi (incidenza %) rispetto al 2016, mentre, la riduzione del volume d'affari ed in particolare il rinvio dell'uscita di alcuni film ad elevato valore aggiunto, hanno avuto un impatto rispetto al risultato previsto nel Piano Industriale.



La Posizione Finanziaria Netta attiva (cassa netta) è pari a Euro 6,2 milioni in significativo miglioramento rispetto al 30 giugno 2017, pari a Euro 3,3 milioni (nel Piano Industriale 2015-2017 era stimata attiva per 8 milioni).



"Prosegue il consolidamento dell'attività di produzione nazionale e coproduzione internazionale che sta generando consistenti flussi netti di cassa e consentirà una maggiore diversificazione del business - ha dichiarato Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato di Notorious Pictures - . Nel 2018 saranno formalizzati nuovi contratti, già in pipeline, per la produzione esecutiva con conseguenti effetti positivi sui ricavi di Notorious Pictures. La società ha confermato la propria capacità di realizzare utili, di generare un consistente flusso netto di cassa e di investire sui progetti che pongono le basi per il futuro sviluppo. Queste qualità e la confermata solidità patrimoniale e finanziaria dell'azienda ci consentono di guardare con fiducia al futuro."



Invariato il titolo a Piazza Affari.

