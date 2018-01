NTV, utili e ricavi in crescita nel 2017

(Teleborsa) - Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori chiude il 2017 con ricavi pari a 454,9 milioni di euro, in crescita del 24,8% rispetto all'esercizio precedente, mentre il risultato netto si attesta a 33,8 milioni, contro i 32,7 milioni del 2016.



Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea un dividendo di 30 milioni di euro pagabile a luglio 2018, si legge in una nota.



Lo scorso mese di novembre la società ha annunciato l'avvio dell'iter di quotazione in Borsa. Lo sbarco è previsto per quest'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA