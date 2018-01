Openjobmetis stima ricavi in salita per il 2017

(Teleborsa) - Openjobmetis , una delle principali Agenzie per il Lavoro, quotata al Mercato Azionario - segmento STAR - gestito da Borsa Italiana, ha esaminato i ricavi preliminari di vendita al 31 dicembre 2017.



Per l'anno appena trascorso, il gruppo stima un fatturato pari a 583,9 milioni di euro rispetto ai 460,9 milioni dell'anno precedente.



La crescita del 26,7% (123 milioni) è dovuta ad un aumento dei ricavi legati all'attività core, ovvero "somministrazione lavoro temporaneo" (+26,9% rispetto al 2016), "ricerca e selezione" (+9,7% rispetto al 2016) e dei Ricavi per altre attività (+12,8% rispetto al 2016).

