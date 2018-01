Oro, prezzi in salita su debolezza dollaro

(Teleborsa) - Prezzi dell'oro in salita sostenuti dalle tensioni legate ai disordini degli ultimi giorni in Iran e soprattutto dal nuovo calo del dollaro nella prima seduta del 2018.



Il lingotto con consegna immediata sale dello 0,81% e passa di mano a 1.313,51 dollari l'oncia, dando seguito al trend rialzista delle scorse settimane.



Gli appuntamenti di questa settimana, sotto i riflettori del mercato, sono i verbali dell'ultima riunione Fed e i non farm payrolls USA, mentre prosegue il rafforzamento dell'euro soprattutto nei confronti del biglietto verde. La moneta di Eurolandia sta puntando verso quota 1,21 dollari ed ha sfiorato i massimi da 3 anni spingendosi fino a 1,2081.















