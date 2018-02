Orsero brilla dopo i conti del 2017

(Teleborsa) - Seduta positiva per Orsero , che a Piazza Affari guadagna l'1,80% all'indomani dei conti preliminari del 2017 giudicati positivi dagli analisti. In particolare il periodo si è chiuso con ricavi pari a circa 935 milioni di euro e con un margine operativo lordo adjusted di 31 milioni di euro, dati non confrontabili con il 2016 a causa di variazioni nel perimetro.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Aim Italia , ad evidenza del fatto che il movimento di Orsero subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.



Lo status tecnico di Orsero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,987 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,923.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

© RIPRODUZIONE RISERVATA