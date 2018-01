Orsero, Global Portfolio Investments oltre soglia rilevanza del 5%

(Teleborsa) - Orsero rende noto che alla data del 29 dicembre 2017 la società Global Portfolio Investments detiene complessivamente una partecipazione nel capitale sociale della società superiore alla soglia di rilevanza del 5%.



Inoltre, alla stessa data, Wilmington Capital., che in precedenza deteneva una quota superiore al 5% del capitale sociale, ha comunicato di non aver più alcuna partecipazione in Orsero.







