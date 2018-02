Pandora Media crolla al Nyse: conti sorprendono poi titolo scivola

(Teleborsa) - Pessima giornata per Pandora Media che scivola dell'8,62% al Nyse dopo una partenza in denaro. All'inizio delle trattazioni il titolo guadagnava molto, sull'onda dell'euforia provocata da conti giudicati migliori delle attese, ma una seconda lettura dei numeri ha destato qualche perplessità negli operatori di borsa.



Il broadcaster radio ha chiuso il quarto trimestre con una perdita ridotta a 52,1 milioni di dollari, beneficiando anche di plusvelenze straordinarie. Escluse le poste straordinarie archivia una perdita di 21 cent ad azione, a fronte dei 7 cents stimati dagli analisti, mentre i ricavi totali sono aumentati dell'1% a 295 milioni di dollari contro i 376 milioni del consensus.



Il dato migliore è quello dei ricavi da abbonamento che sono balzati del 63% a 97,7 milioni, a fronte di un aumento degli abbonati del 25% a 5,48 milioni, mentre i ricavi pubblicitari, che contano per oltre due terzi i ricavi totali, sono calati del 5% sotto 298 milioni di dollari.

