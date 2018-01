Parmigiano Reggiano Ã¨ il formaggio DOP piÃ¹ premiato al mondo

(Teleborsa) -, che ha vinto il titolo più ambito deitenutisi a Londra a fine novembre.Laha infatti scelto, fra i 16 finalisti in lizza, ilpresentato nell'ambito del team azzurro dalla, aggiudicando anchealle aziende partecipanti alla spedizione della- 11 d'oro, 16 d'argento, 8 di bronzo e 3 Super Gold - con le medaglie Super Gold che rappresentano, dopo il titolo di Miglior Formaggio al Mondo a Latte Crudo, uno dei premi più ambiti, perché designano i migliori formaggi dei singoli tavoli di giuria.Al concorso hanno preso parte oltre 3 mila formaggi provenienti da 25 paesi del mondo, ma, portando a 180 i riconoscimenti ottenuti dalla Nazionale del Parmigiano reggiano in 17 anni di vita.Ai World Cheese Awards di Londra, la Nazionale del Parmigiano Reggiano erain rappresentanza di tutte le province del territorio di produzione della DOP (18 caseifici reggiani, 11 parmensi, 7 modenesi, 3 mantovani e 1 bolognese).I 40 casari che hanno preso parte al World Cheese Awards sono stati ricevuti oggi dal, nella splendida cornice della Sala del Tricolore, per la. Sono intervenuti i vertici del, il Presidente, il Vice Presidente,, e l'ideatore della Nazionale del Parmigiano Reggiano,ha affermato il Presidente del Consorzio Nicola Bertinelli, ricordando che il premio è stato riconosciuto da, un'associazione internazionale promossa da produttori, rivenditori e appassionati che "lottano per preservare il diritto a gustare il latte crudo e altri formaggi tradizionali""Il Parmigiano reggiano è il formaggio DOP più premiato al mondo e rappresenta un sistema che, quotidianamente, vede impegnate migliaia di allevatori e centinaia di casari nella ricerca di sempre più elevati livelli qualitativi", sottolinea Bertinelli.Presenti oggi alla premiazione anche rappresentanti istituzionali e del mondo economico, il, il Presidente della Provincia,, il Commissario della Camera di Commercio Emilia,, oltre ad una vasta delegazione di Sindaci del comprensorio, tutti in fascia tricolore.Nel corso della premiazione,che, sotto l'egida della Nazionale del Parmigiano reggiano, hanno preso parte all'edizione 2017 del World Cheese Awards di Londra. Unè andato al(Modena), al(Parma) ed alla(Reggio Emilia) che hanno conquistato òle Medaglie Super Gold a Londra.