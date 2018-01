Partenza cauta per Piazza Affari e le altre Borse europee

(Teleborsa) - Partenza cauta per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, indecise se allinearsi all'andamento positivo dei listini asiatici e al buon inizio di anno di Wall Street o proseguire le vendite.



Ieri i mercati del Vecchio Continente hanno sofferto il rafforzamento dell'euro sul dollaro in scia alle buone prospettive economiche in Eurozona, all'avvio del tapering da parte della Banca Centrale Europea e alle attese per una politica monetaria "soft" da parte della Federal Reserve.



Scarna l'agenda macroeconomica che prevede, tra i dati clou, solo la disoccupazione in Germania mentre oltreoceano arriveranno i numeri sull'ISM manifatturiero e i Verbali dell'ultimo meeting di politica monetaria della Fed.



In focus il settore automotive, ieri in forte calo sui dati relativi alle immatricolazioni, e tecnologico. A Wall Street il comparto tech è stato nuovamente oggetto di ingenti acquisti che hanno portato l'indice Nasdaq su nuovi record.



Sul valutario l' Euro / Dollaro USA scambia sui valori della vigilia a 1,204.



Tra le commodities, prevale la cautela sull' oro , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,20%, mentre il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 60,32 dollari per barile.



Lieve miglioramento dello spread , che scende fino a 162 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,08%.



Nello scenario borsistico europeo Francoforte mostra un moderato rialzo dello 0,40%, Londra è stabile, Parigi avanza dello 0,23%.



Piazza Affari segna una variazione pari a +0,16% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share , che rimane a 24.228 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,18%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,27%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+0,98%) forte del rally dei tech USA e asiatici ma anche dei buoni dati sulle vendite di chip.



In recupero Exor (+0,78%), bene Ferragamo (+0,77%) e Yoox (+0,68%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pirelli & C , che arretra dello 0,61%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Biesse (+2,97%), CIR (+2,25%), Danieli (+1,57%) e Geox (+1,53%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Parmalat -0,97%. Tentenna Autogrill , che cede lo 0,88%. Sostanzialmente debole Cattolica Assicurazioni , che registra una flessione dello 0,61%.





