Pensioni,Â arriva loÂ sconto di cinque mesi per 15 attivitÃ  usuranti

(Teleborsa) - A dare l'annuncio su twitter è stato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni: "Firmato da Giuliano Poletti il decreto che esenta 15 professioni gravose da adeguamento età pensionabile a speranza di vita. Il sistema pensionistico non va scardinato. Vanno protette le fasce più esposte della società".



Il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, dunque, ha firmato il decreto ministeriale che ferma il prossimo adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti addetti alle mansioni gravose e ai lavori usuranti.



ARRIVA LO SCONTO - 15 le categorie "salvate" dall'aumento dell'età pensionabile: operai dell'industria estrattiva, operai dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e pellicce, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion, personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido, facchini e addetti allo spostamento merci, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti, operai agricoli, marittimi, pescatori e operai siderurgici di seconda fusione.



I REQUISITI - Il beneficio della dispensa sarà concesso a condizione che tali attività risultino svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci prima del pensionamento unitamente ad un requisito contributivo minimo di 30 anni. La sospensione dell'adeguamento riguarderà sia i requisiti per la pensione di vecchiaia (che resterà pertanto a 66 anni e 7 mesi sino al 31 dicembre 2020) che quelli per la pensione anticipata standard (che resterà pertanto pari a 42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne sino al 2020). In pratica, queste categorie di lavoratori avranno uno sconto di cinque mesi sull'età pensionabile dal 2019.

