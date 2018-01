Pensioni, Padoan difende la riforma Fornero: «Abolirla sarebbe gravissimo errore»

La riforma Fornero delle pensioni è nel mirino della Lega, che la vuole abolire.



«Sarebbe un gravissimo errore», dice il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, perché «è uno dei pilastri del sistema pensionistico italiano e della sostenibilità finanziaria del Paese». «Naturalmente - ha aggiunto Padoan - della correzioni sono sempre possibili, come per esempio nel caso dell'ultima legge di bilancio, in cui sono stati rivisti i meccanismi relativi agli addetti ai lavori usuranti, che hanno permesso di mitigare l'impatto dell'adeguamento dell'età pensionabile. Si possono sempre migliorare le riforme, ma abolirle sarebbe del tutto fuori luogo», ha concluso il Ministro che ha confermato l'intenzione di candidarsi per il Pd alle prossime elezioni.



Quale sarà l'impatto della Brexit sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea, sul finanziamento delle politiche comunitarie e, in particolare, sui fondi UE di cui beneficia l'Italia? Per il Ministro dell'Economia è ancora troppo presto per rispondere a queste domande, che gli sono state rivolte dai giornalisti a Bruxelles. «Stiamo facendo i conti, vedremo quale sarà l'implicazione concreta specifica dell'uscita del Regno Unito. Per valutare i numeri è ancora troppo presto perché si possono fare molti aggiustamenti per le varie voci» di bilancio, ha osservato il ministro, che ha poi aggiunto: «Ho letto cifre di perdite per l'Italia a seguito dell'uscita del Regno Unito che secondo me sono fantasiose».









