Petrolio in leggero recupero sui mercati internazionali

(Teleborsa) - Quotazioni in moderato recupero per il petrolio dopo la correzione della scorsa settimana, quando il greggio aveva ripiegato da nuovi record attorno ai 70 dollari, in seguito alla crescita dei pozzi Shale in USA.



Le quotazioni del Brent si aggirano sui 69,29 dollari al barile, in recupero dello 0,36%, mentre il future sul Light crude in USA segna un valore di 63,83 dollari (+0,41%) a due ora dalla partenza del mercato alle grida a New York.



L'andamento del greggio resta condizionato dal dollari in attesa di nuove indicazioni sulla consistenza delle scorte e sull'andamento dell'offerta.

