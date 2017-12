Petrolio in rialzo in attesa delle scorte settimanali USA

(Teleborsa) - In modesto rialzo il prezzo del petrolio, che il 26 dicembre scorso aveva fatto registrare una brusca impennata a seguito di un'esplosione di un oleodotto in Libia.



Dopo la frenata di ieri, il Brent torna a guadagnare terreno, portandosi a 66,27 dollari (+0,42%) mentre il WTI scambia a 59,84 dollari al barile (+0,34%), in attesa della diffusione delle scorte settimanali americane di greggio dell'EIA in calendario alle 17.00.



Intanto l'American Petroleum Institute (API) ha comunicato che nella settimana al 22 dicembre lo stock di petrolio è diminuito di circa 6 milioni di barili a fronte di attese per -3,75 milioni di barili. In aumento le scorte di benzina di 3,1 milioni di barili (+1,3 milioni le attese degli analisti) mentre quelle dei distillati crescono di 2,8 milioni di barili (+0,01 milioni di barili il consensus).





