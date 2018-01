Petrolio, prezzi in caduta. Pesano dati output USA

(Teleborsa) - Quotazioni del petrolio in calo, dopo i dati ufficiali USA sulla produzione americana.



Il più vicino contratto sul Light Crude statunitense scambia a 63,51 dollari al barile, in calo dello 0,69%. Stesso movimento negativo per il Brent che cede lo 0,65% a 68,47 dollari.



L'OPEC ha rivisto al rialzo la previsione di crescita della domanda mondiale di petrolio, per il 2017, a 96,9 milioni di barili. Nel bollettino mensile, l'Organizzazione dei Paesi esportatori di greggio sottolinea i crescenti segnali che il mercato si sta muovendo pacificamente verso un "riequilibrio" e per quest'anno conferma le stime di crescita della domanda (a 1,53 milioni di barili al giorno), ma rileva un'offerta americana di shale oil maggiore del previsto. Da parte sua, il Cartello continua a limitare la produzione per tentare di ridurre gli stock mondiali e sostenere le quotazioni di greggio.



Per il 2018, è attesa una domanda globale a 1,53 milioni di barili al giorno, in leggero aumento rispetto al mese scorso, per raggiungere una domanda di 98,51 milioni di barili al giorno.



L'EIA, ha annunciato un calo delle scorte di greggio, nella settimana terminata al 12 gennaio. Ma la divisione del Dipartimento dell'Energia americano ha anche riportato un aumento di 258 mila barili al giorno nella produzione totale di greggio che porta a un totale di 9,75 milioni di barili di output nella scorsa settimana.





© RIPRODUZIONE RISERVATA