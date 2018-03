Petrolio, prezzi verso 65 dollari al barile

(Teleborsa) - I prezzi del petrolio viaggiano in lieve rialzo sostenuti dai timori di approvvigionamento in Libia anche se le aspettative di un aumento della produzione negli Stati Uniti, contribuisce a frenare la salita delle quotazioni.



Il contratto sul Light Crude americano scambia a 61,34 dollari al barile, in crescita dello 0,16%. Stessa direzione rialzista per il Brent londinese che sale dello 0,12% a 64,19 dollari.



La International Energy Agency (IEA) ha rivisto al rialzo la crescita della produzione americana: la IEA stima un totale di 17 milioni di barili giornalieri, nel 2023, rispetto ai 13,2 milioni dell'anno scorso.

