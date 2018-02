PharmaNutra annuncia lancio di 4 nuovi prodotti e brilla all'AIM Italia

(Teleborsa) - PharmaNutra , società quotata all'Aim Italia ed attiva nel settore degli integratori alimentari, , ha annunciato il debutto sul mercato di 4 nuovi prodotti entro il primo semestre 2018. Si tratta di nuove formulazioni a base di ferro "Sucrosomiale", marchio registrato dal gruppo, sviluppate internamente dal reparto di ricerca.



I quattro nuovi prodotti di Pharmanutra sono: Capricare, ottenuta da latte intero di capra, NeoD3 Forte, complemento nutrizionale di Vitamina D3 che presenta ottima palatabilità e tollerabilità gastrointestinale, Sideral Folico 30, che allarga la gamma prodotti nell'ambito delle soluzioni a base di ferro sucrosomiale, acido folico e vitamine (C, B12, B6 e D3), ed Ultramag Idro, che rappresenta una novità assoluta ed è un integratore alimentare a base di magnesio sucrosomiale sviluppato e di proprietà di Pharmanutra



Grazie a questi nuovi prodotti Pharmanutra rafforza e conferma così la propria leadership nel mercato del ferro orale cui già oggi detiene una quota di mercato pari a circa il 50% grazie ai sette prodotti Sideral. Due di questi prodotti, Capricare e NeoD3 Forte, sono stati già messi in vendita il 15 e 16 gennaio scorsi, mentre Sideral Folico 30 e Ultramg Idro arriveranno sul mercato per la fine di aprile.



Le azioni PharmaNutra oggi appaiono piuttosto brillanti a piazza Affari dove guadagnano il 4,08%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 12,92 e successiva a quota 13,37. Supporto a 12,47.





