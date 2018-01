Piaggio sviluppa rete Motoplex e raggiunge traguardo 300 store nel mondo

(Teleborsa) - Piaggio prosegue lo sviluppo e il rafforzamento della rete distributiva dei Motoplex, i flagship multibrand del Gruppo Piaggio che offrono in un'unica location la contemporanea presenza dei principali marchi del Gruppo (Vespa, Piaggio, Aprilia e Moto Guzzi).

In soli tre anni, infatti, è stato raggiunto il traguardo di 300 negozi aperti nel mondo, come miglioramento e parziale sostituzione della rete distributiva tradizionale.



L'importante milestone è stata raggiunta con la apertura del primo store a Hong Kong, una tra le città più vivaci e in continua crescita dell'oriente e polo finanziario strategico a livello internazionale. L'apertura di Hong Kong segue a stretto giro l'inaugurazione del Motoplex di Bangalore, nel sub continente indiano, avvenuta la scorsa settimana alla presenza dell'home minister dello Stato del Karnataka, Sri Ramalinga Reddy.



Tra i Motoplex aperti negli ultimi mesi nel mondo si ricordano i due nuovi store in Italia (a Roma e Firenze), e restando in Europa in Spagna (Barcellona e Malaga), a Praga, capitale della Repubblica Ceca, a Bucarest, capitale della Romania, e Sofia, capitale della Bulgaria. Oltreoceano, in America Latina, si segnalano tra le principali inaugurazioni quella di Buenos Aires, capitale dell'Argentina, di Montevideo, capitale dell'Uruguay, e di Città del Messico prima città dell'omonima nazione. In area asiatica sono stati aperti Motoplex a Kuala Lumpur, capitale della Malesia, nella città-stato di Singapore e nella città indiana di Hyderabad. Infine in Australia a Melbourne, la seconda città più popolosa del continente.







© RIPRODUZIONE RISERVATA