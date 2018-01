Piazza Affari accelera al rialzo. Forti vendite su Geox

(Teleborsa) - La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni.



Nessuna variazione significativa per l' Euro / Dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,226. Lieve aumento dell' oro , che sale a 1.334,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,66%.



Lieve miglioramento dello spread , che scende fino a 138 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,96%.



Nello scenario borsistico europeo sostenuta Francoforte , con un discreto guadagno dello 0,92%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,32%, poco mossa Parigi +0,02%.



Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza dello 0,96% a 23.859 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi avviata mercoledì scorso.



Assicurativo (+2,14%), Beni personali e casalinghi (+1,58%) e Sanitario (+1,49%) in buona luce sul listino milanese.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente Ferragamo , che vanta un incisivo incremento del 3,01%. In primo piano Atlantia , che mostra un forte aumento del 2,85% su un possibile rilancio per Abertis. Decolla Generali Assicurazioni , con un importante progresso del 2,66%. Brilla Poste Italiane +2,20%, dopo l'accordo con Anima e CDP. In evidenza Recordati , che mostra un fortissimo incremento del 2,49%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediaset , che continua la seduta con un -0,98%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, OVS (+5,18%), El.En (+3,09%), Inwit (+2,39%) e EI Towers (+2,17%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Geox , che registra un tonfo del 6,24% dopo i deludenti dati preliminari sui ricavi 2017. Fiacca FILA , che mostra un piccolo decremento dello 0,97%. Discesa modesta per Vittoria Assicurazioni , che cede lo 0,95%. Pensosa Saras , con un calo frazionale dello 0,94%: Kepler Cheuvreux ha tagliato il prezzo obiettivo.







Sull'AIM Italia in evidenza Bomi +4,37% dopo un nuovo contratto in Cile.

