Piazza Affari piatta. Europa in calo

(Teleborsa) -, penalizzate nella prima seduta del 2018, dalla forza dell'euro , che. A ciò, si aggiunge il, debole già fin dalle prime battute.Tiene invece la piazza di Milano che si ferma sulla linea di parità, grazie soprattutto al, e a qualche acquisto selettivo.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,35%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,50%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,97%, a 60,42 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota 164 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,09%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,36%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,52%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,45%., ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 21.845 punti.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari, con un incremento di ben 480,9 milioni di euro, pari al 30,92%, rispetto ai precedenti 1,56 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,96 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,8 miliardi.A fronte dei 224 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 112 azioni. In lettera invece 105 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 7 stocks.(+1,34%),(+1,10%) e(+0,74%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,17%),(-0,93%) e(-0,78%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,27%),(+1,68%),(+1,61%) e(+1,47%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,89%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,62%.scende dell'1,40%.Tra i(+5,76%),(+3,04%),(+1,64%) e(+1,51%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,63%.