Piazza Affari positiva in un'Europa piatta. Yoox vola verso prezzo OPA

(Teleborsa) - Piazza Affari sceglie la via degli acquisto dopo un avvio debole, in un'Europa poco mossa.



Assimilata la notizia dello shutdown negli Stati Uniti, gli investitori si stanno concentrando sulla formazione del Governo in Germania e sulle fusioni e acquisizioni annunciate in mattinata, in particolare l'OPA lanciata da Richemont su Yoox e le nozze tra Sanofi e Bioverativ.



Nessuna novità dal fronte macroeconomico fatta eccezione per il balzo degli ordini all'industria in Spagna. Oltreoceano previsto solo l'indice CFNAI in una settimana densa di dati market mover quali lo Zew - previsto per domani - i PMI e il PIL USA, quest'ultimo in agenda venerdì.



Sul valutario l' Euro si conferma in rialzo sul dollaro, complice lo shutdown, mentre tra le commodities l' Oro è stabile su 1.333,3 dollari l'oncia, il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 63,37 dollari per barile, con un calo dello 0,91% poco aiutato dalla possibilità che i produttori di petrolio prolunghino la cooperazione.



Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a 137 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,95%.



Nello scenario borsistico europeo nulla di fatto per Francoforte , che passa di mano sulla parità così come Londra e Parigi .



Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB , che avanza a 23.798 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 26.247 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,42%), come il FTSE Italia Star (0,5%).



Risultato positivo a Piazza Affari per i settori Vendite al dettaglio (+15,24%), Media (+2,17%) e Telecomunicazioni (+2,00%). Nel listino, i settori Utility (-1,40%) e Tecnologico (-0,60%) sono tra i più venduti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di Yoox (+24%) che si avvicina ai 38 euro offerti da Richemont.



Su di giri Mediaset (+3,92%) grazie a una promozione e Ferragamo , quest'ultima per effetto di Yoox.



Effervescente Banco BPM in un comparto bancario complessivamente ben impostato.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Enel , che prosegue le contrattazioni a -2,04%, e Snam -1,57%. Le due società staccano oggi la cedola relativa all'acconto sul dividendo.



Contrazione moderata per STMicroelectronics , che soffre un calo dello 0,98%.



Sottotono Poste Italiane che mostra una limatura dello 0,59%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Mondadori (+3,12%) beneficia di rumors secondo cui Reworld Merdia sarebbe interessata ad una fusione con le attività francesi del Gruppo di Segrate.



Bene anche Tamburi (+2,59%), Geox (+2,09%) e Mutuionline (+1,90%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Ifis , che continua la seduta con -1,58%.



Dimessa El.En , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca OVS , che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.



Discesa modesta per Anima Holding , che cede un piccolo -0,6%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA