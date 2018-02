Piazza Affari resiste alle vendite grazie agli energetici

(Teleborsa) - Sessione erratica per Piazza Affari in un'Europa generalmente debole.



Partito in territorio negativo, il listino milanese ha scelto la via dei guadagni trainato dall'avanzata dei titoli energetici, sostenuti a loro volta dalla nuova fiammata del greggio sull'inatteso calo delle scorte in USA e da una serie di giudizi positivi da parte degli analisti.



In stand-by, almeno per il momento, l'ansia da elezioni che ieri sembrava aver preso il sopravvento dopo le dichiarazioni - poi ritrattate - del numero uno della Commissione europea, Jean Claude Juncker, secondo il quale il voto del prossimo 4 marzo potrebbe portare ad un Governo non operativo.



A livello generale, tra i pochi spunti della mattinata da segnalare l'accelerazione dell'economia tedesca mentre l'inflazione in Eurozona è stata confermata in crescita dell'1,3% come da attese.



Intanto gli operatori continuano a riflettere sui Verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea dai quali è emersa una certa cautela nel mutare la forward guidance nonostante i segnali di ripresa dell'inflazione e il miglioramento dei fondamentali economici.



Sul valutario l' Euro / Dollaro USA lima lo 0,20% mentre tra le commodities l' Oro è stabile su 1.330,9 dollari l'oncia, il petrolio (Light Sweet Crude Oil) ritraccia dopo la fiammata della vigilia sostenuta dall'inatteso calo delle scorte USA.



In salita lo spread , che arriva a quota 142 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,08%.



Tra i listini europei Francoforte viaggia poco sopra la parità, Londra lima lo 0,25%, Parigi segna un +0,13%.



A Milanoil FTSE MIB si attesta ora sui livelli della vigilia a 22.489 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share , che continua la giornata a 24.711 punti. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,37%), come il FTSE Italia Star (-0,6%).



Tutti energetici tra i best performer di Milano: Snam (+2,59%), Tenaris (+2,40%) e Saipem (+1,84%) salgono per effetto dell'apprezzamento del petrolio ma anche grazie ad una serie di giudizi positivi degli analisti.



Bene anche Banco BPM (+1,52%) in un comparto bancario osservato speciale per via delle elezioni.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Buzzi Unicem -1,70%, CNH Industrial -1,50%, Ferragamo -1,48% e Recordati -1,30%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, vola Saras (+6,99%) grazie ad una promozione mentre tra i titoli più venduti spicca IGD , che lascia sul parterre il 5,32% all'indomani del bilancio.







