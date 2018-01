Piazza Affari svetta sulle borse europee

(Teleborsa) - Si conclude una giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Fa meglio Piazza Affari che archivia gli scambi in cima al resto d'Europa. Dall'altra parte dell'oceano,invece, rimane stabile sulla piazza di New York lo S&P-500 .



L' Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,42%. Sessione debole per l' oro , che scambia con un calo dello 0,55%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 62,4 dollari per barile.



Tra le principali Borse europee sostanzialmente invariato Francoforte , che riporta un +0,13%. Performance modesta per Londra , che mostra un moderato rialzo dello 0,45%. Resistente Parigi , che segna un aumento dello 0,67%.



Tonica la Borsa di Milano che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,70%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso. Sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share , che termina la giornata in aumento dello 0,72% rispetto alla chiusura di ieri 8 gennaio..



In luce sul listino milanese i comparti Chimico (+12,44%), Servizi per la finanza (+1,93%) e Automotive (+1,63%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Fineco (+4,89%) supportata da giudizi positivi e dati sulla raccolta 2017. Il titolo ha bucato al rialzo la soglia dei 9 euro e chiude a 9,35 euro.



Tra le altre banche, ottima performance per Banca Generali , che registra un progresso del 2,91%. Bilancio e positivo per BPER , che vanta un progresso dell'1,74%. Denaro su Unicredit +0,67% dopo che Moody's ne ha migliorato l'outlook.



Chiude in corsa FCA che avanza dell'1,99% aggiornando nuovi massimi.



Fa bene Azimut che chiude in corsa dopo aver registrato raccolta record nel 2017



Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo che ottiene -1,87%.







