Pierrel, approvata presentazione di modifica al piano di risanamento

(Teleborsa) - Pierrel corre alla borsa di Milano. il titolo mostra una salita del 2,56%.



Ieri 28 dicembre, in serata, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la presentazione agli azionisti di riferimento Fin Posillipo e Bootes una proposta di modifica della convenzione accessoria al piano di risanamento del Gruppo tra la Società e la propria controllata Pierrel Pharma con socio unico, da una parte, e Fin Posillipo e Bootes, dall'altra parte.



In particolare, la proposta di modifica inviata agli azionisti di riferimento riguarda esclusivamente la posticipazione al 30 giugno 2018 del termine ultimo, originariamente previsto per il 31 dicembre 2017, per l'esecuzione da parte degli azionisti di riferimento dell'impegno da loro assunto ai sensi della Convenzione Accessoria di fornire alla Società, mediante versamenti in conto futuro aumento di capitale, risorse finanziarie per un ammontare complessivo di 2,8 milioni di euro.











