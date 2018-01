Pirelli cede la partecipazione in Mediobanca

(Teleborsa) - Pirelli ha avviato un'operazione di cessione di azioni ordinarie detenute in Mediobanca , riservata a "investitori qualificati" in Italia e investitori istituzionali all'estero i cui termini finali verranno determinati attraverso una procedura di accelerated bookbuilding.



Il collocamento, spiega una nota, prevede un'offerta fino ad un massimo di 15.753.367 azioni ordinarie, corrispondenti a circa l'1,78% del capitale sociale di Mediobanca con diritto di voto e rappresentante l'intera partecipazione ad oggi detenuta direttamente da Pirelli in Piazzetta Cuccia.



L'operazione viene avviata immediatamente e Pirelli si riserva il diritto di chiudere il collocamento in qualsiasi momento.

