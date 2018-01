Pirelli cede quota Mediobanca e incassa 152,8 milioni

(Teleborsa) - Pirelli ha concluso con successo la cessione di n. 15.753.367 azioni ordinarie detenute in Mediobanca corrispondenti a circa l'1,78% del capitale sociale di Piazzetta Cuccia, con diritto di voto e rappresentante l'intera partecipazione detenuta direttamente da Pirelli in Mediobanca, tramite accelerated bookbuilding riservato a "investitori qualificati" in Italia e investitori istituzionali all'estero.



I proventi complessivi netti per Pirelli derivanti dall'operazione ammontano a circa 152,8 milioni, si legge in una nota. Il perfezionamento dell'operazione avverrà in data 15 gennaio 2018.

